Blitzschnell alle Hürden nach Jerusalem genommen

Der LAC Klagenfurt ist im Juli bei der Jugend-Europameisterschaft der Leichtathleten in Jerusalem vertreten. Elisabeth Golger holte bei der österreichischen Meisterschaft in Reutte/Tirol die Fahrkarte. Die erst 15-jährige Schülerin gewann im Unter-18-Bewerb über 400 m in 57,07 und holte über 400 m Hürden, nur fünf Hundertstel hinter der Siegerin, in 62,49 Silber. Beide Zeiten bedeuten das Limit für die Europameisterschaft, das erste internationale Großereignis des Top-Talents. „Ich hätte eher im Hürdenlauf mit dem Sieg gerechnet“, wundert sich Golger, die noch wenige Wochen zuvor mit einer Corona-Infektion zu kämpfen gehabt hatte.