Fake-Führerschein und fatale Beziehungen

Die Geschworenen in Klagenfurt hatten den Angeklagten dafür zu acht Jahren Haft verurteilt. Jetzt heißt es aber zurück an den Start - der Oberste Gerichtshof bemängelt „Instruktionsfehler“ bei den Fragen an die Laienrichter. Der Schwurgerichtsprozess muss also mit neuer Besetzung wiederholt werden.