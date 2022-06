Neues Haus und neuer Name für die Historie

Das Kärnten von heute ist die Summe seiner Geschichte“, so Landeshauptmann und Kulturreferent Peter Kaiser. Diese spannende Geschichte zeigt sich in einem versteinerten Schwimmsaurier der Abteilung Erdwissenschaften, in Funden der Archäologie, in Exponaten der Zoologie, Kunst und Volkskultur, in 150.000 Medieneinheiten – das älteste Buch stammt aus 1492 –, in Fotografien. Die mehr als zwei Millionen Exponate werden im Süden der Landeshauptstadt gelagert, restauriert und erforscht, bis ein Teil davon im Herbst im Haupthaus ausgestellt wird.