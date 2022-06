„High on Life“: Shooter mit sprechenden Pistolen

Microsoft hat im Zuge seiner „Xbox Showcase“ einen ziemlich ungewöhnlichen neuen Shooter angekündigt: Bei dem Streaming-Event gab es Bilder aus „High on Life“ zu sehen - einem Ballerspiel, an dem die Schöpfer der Zeichentrickserie „Rick & Morty“ mitwirken und in dem sprechende Alien-Waffen Sprüche klopfen.