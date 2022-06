Wird das der neue, starke ÖVP-Mann in Tirol?

Ein geschätzter Polit-Profi

Anton Mattle soll nun also der neue, starke ÖVP-Mann in Tirol werden. Er gilt als allseits - auch über Parteigrenzen hinweg - geschätzter Polit-Profi. Der 59-Jährige wurde 1963 in Zams - Platters Heimat - geboren. Viele Österreicher lernten ihn bereits 1999 aus dem Fernseher kennen, als er bei der Lawinenkatastrophe in Galtür als Bürgermeister auftrat und die mehrere Tage andauernde Ausnahmesituation organisierte.