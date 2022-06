Parteien rüsten sich für Landtagswahl im Herbst

Klubobmann Gebi Mair, der erst am Samstag bei einer Landesversammlung zum Landtagswahl-Spitzenkandidaten gekürt worden war, hatte sich am Sonntagabend auf Twitter jedenfalls „nicht überrascht“ vom Schritt Platters gezeigt und auf Stabilität gepocht. „Selbst dann, wenn in der ÖVP gerade viele Vorgänge mit unbekanntem Ausgang stattfinden. Ich führe dazu aktuell Gespräche mit den Parteien“, so Mair.