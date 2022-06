Nehammer dankt Platter, Opposition sieht Flucht

Für Platter habe das Land Tirol stets oberste Priorität gehabt, betonte Kanzler Nehammer. Die Tiroler Bevölkerung habe ihm daher großes Vertrauen entgegengebracht. Er habe Tirol in seiner langen Amtszeit als Landeshauptmann und Landesparteiobmann „im positivsten Sinne geprägt“, so Nehammer: „Für all seine Leistungen hat er sich den vollsten Respekt und großen Dank verdient.“