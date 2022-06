Frühe Tore fielen ganz zum Schluss

Am Wochenende banden sich die Teams des Salzburger Fußball-Unterhauses das letzte Mal die Fußballschuhe in der Saison 2021/22. Der Sechste der 2. Landesliga Süd Eben gastierte in der letzten Runde der Saison zum Derby beim Vorletzten St. Johann 1b. Das „Scherer-Duell“ erlebte schon nach wenigen Sekunden einen Höhepunkt. Mit dem ersten Angriff brachte Faruk Demirbilek die Gäste mit 0:1 in Front. Mit dem Halbzeitstand von 1:2 gingen beide Teams in die Kabinen. Vor allem die Gäste kamen hochmotiviert wieder heraus.