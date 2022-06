FF St. Margareten: Flotte Klänge zum Jubiläum

Ein Jubiläum gehört anständig gefeiert: Das dachte sich auch die Freiwillige Feuerwehr St. Margareten im Rosental. Daher starteten die Florianis bereits am Freitag in das Jubiläumswochenende mit Melissa Naschenweng. Der Star aus dem Lesachtal brachte die Fassbindergemeinde zum Beben. Nach einer Verschnaufpause am Samstag feierten Hunderte Rosentaler die Feuerwehr bei einem musikalischen Frühschoppen.