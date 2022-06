Zerstörte Schule als Mahnmal für russisches Fiasko

„Das wurde ihnen zu Hause so eingetrichtert“

Die Geschichte wird ringsum von Menschen in der Nachbarschaft gerne erzählt, weil sie sinnbildlich ist. Was geschah hier? Sechs russische Panzer kamen laut übereinstimmender Erzählung der Menschen hierher. Sie sollen jedoch nicht mit dem Plan gekommen sein, als blutrünstige Okkupanten einzumarschieren. Viel mehr glaubten sie, als Befreier zu kommen: „Das wurde ihnen zu Hause so eingetrichtert, sie saßen der eigenen russischen Propaganda auf. Dass sie hier zu größten Teilen unerwünscht sein würden, war ihnen nicht klar“, erzählt ein Mann mittleren Alters, der wenige hundert Meter entfernt wohnt.