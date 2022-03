Schule als „Erholung“ für Kinder aus der Ukraine

Komplettes Waisenhaus musste evakuiert werden

Für 73 Waisenkinder, die nun in St. Georgen im Attergau Zuflucht fanden, ist die Schule noch zweitrangig. Gemeinsam mit vier Betreuern kamen sie am Montag gegen 8.30 Uhr im Salzkammergut an. „Das Waisenhaus lag im Kriegsgebiet und musste evakuiert werden. Erst hoffte die Gruppe noch, in Lemberg sicher zu sein, nun ist sie bei uns“, so Bürgermeister Ferdinand Aigner (VP). Wichtig sei jetzt, dass sich die Kinder - sie sind zwischen 7 und 17 Jahre alt - in Ruhe eingewöhnen können. Sie wurden in einem Haus der Hochreiter-Gruppe einquartiert.