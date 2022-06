Wer kriegt sie? Akademiefrage spaltet Steirerland

„Werden wir hinterfragen“

Der GAK bekam in erster Instanz zumindest das „Gütesiegel“, mit Hartberg und Kapfenberg schauten zwei weitere steirische Antragsteller aber durch die Finger! „Wir werden das genau hinterfragen“, wundert sich Hartbergs Erich Korherr. Der Bundesliga-Klub, ein Kooperationspartner der Sturm-Steiermark-Akademie, startet ungeachtet der Entscheidung mit 1. August den eigenen Akademiebetrieb mit Schweizer Partnern. „Wir spielen in der Leistungsklasse“, so Korherr. Das letzte Wort in der Causa, wer bis 2023/24 das „Akademie-Pickerl“ erhält, ist aber sicher noch nicht gesprochen.