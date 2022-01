Ein Gipfel der Wünsche in Graz

Sturm/STFV: Die einzige momentan vom ÖFB anerkannte steirische Akademie in Graz hat am Standort HIB Liebenau infrastrukturell starken Verbesserungsbedarf: Es mangelt an Spielfeldern, Kunstrasen und Flutlicht. Hier muss dringend investiert werden. Als Plan B stünde ein Wechsel nach Messendorf zur Diskussion. Vielleicht sogar die Verlegung der Sturm-Profis an einen anderen Standort.