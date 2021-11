Neue Zeitrechnung: Hartberg sucht die Fußballstars

Eine einzigartige DNA

„Das Niveau eines Klubs spielt keine Rolle, die Rahmenbedingungen müssen stimmen.“ Die fand man in Hartberg. „Das Plakativste bei unserer Suche war am Anfang Mattersburg, aber dort fehlt die Anschlusslösung im Sinne einer Kampfmannschaft. Spontan sind wir in Hartberg gelandet“, so Dellenbach. Und man reiste begeistert wieder ab. „Unglaublich, was dieser Verein mit seinen Leuten und den vorhandenen Mitteln geschaffen hat. Es war auch schnell klar, dass die DNA der Leute, in der ganzen Region passt. Hier wird gemeinsam angepackt - und der größte Anteil an unserem Erfolg ist Arbeit.“