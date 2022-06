LIVE: Wer holt die Bestzeit im Abschlusstraining?

Zum sechsten Mal gastiert die Formel 1 in Baku. In den ersten fünf Rennen seit 2016 (2020 fiel der Grand Prix Pandemie-bedingt aus) gab es immer einen neuen Gewinner. Neben Vorjahressieger Sergio Perez trugen sich Nico Rosberg, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton und Valtteri Bottas in die Siegerliste ein. Wer fehlt, ist der amtierende Weltmeister. Max Verstappen hatte im Vorjahr souverän in Führung liegend kurz vor Schluss einen Reifenplatzer erlitten und war dadurch leer ausgegangen.