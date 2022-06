Große Suchaktion: 140 Einsatzkräfte im Dienst

Die Mutter des Mannes erstattete am Montag, 29. November 2021, bei einer Polizeiinspektion in Wien die Vermisstenanzeige: Ihr Sohn sei Montagmorgen nicht zur Arbeit erschienen. Ermittlungen der Alpinpolizei Liezen ergaben, dass der Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit eine alpine Wanderung in Richtung des Hochmölbing (2336 m) unternommen haben könnte.