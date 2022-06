Messer-Attacke an Hochschule: Vier Verletzte

Es gebe keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund oder auf Mittäter, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur sagte. Bei dem Angriff am Freitagnachmittag wurden vier Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Eines der Opfer, eine Frau, sei notoperiert worden und schwebe in akuter Lebensgefahr, sagte der Staatsanwalt. Der 34-Jährige wurde von Studenten überwältigt und festgehalten, bis Polizisten ihn festnahmen. Er habe in einem Studentenwohnheim gewohnt, sagte der Sprecher weiter. Die Wohnung sei durchsucht worden.