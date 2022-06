Briten geben immer mehr Reptilien ab

In den ersten drei Monaten des Jahres 2022 seien in Großbritannien bereits mehr Reptilien abgegeben worden als im ganzen Vorjahr, sagte der Chef des National Centre for Reptile Welfare (NCRW), Chris Newman, zur BBC. „Finanzen sind offensichtlich das größte Problem. Die Leute haben Angst, dass sie es sich nicht mehr leisten können, die Tiere mit Wärme zu versorgen und zu füttern.“