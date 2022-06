Lewis Hamilton wird Ehrenbürger am „Lieblingsort“

Nach seinem Sieg in Interlagos in der Vorsaison feierte Hamilton mit einer brasilianischen Fahne auf dem Podium. Daraufhin schlug der Kongressabgeordnete Andre Figueiredo vor, den Briten zum Ehrenbürger zu machen. „Danke, Brasilien, ich liebe dich, ich kann es nicht erwarten, dich wiederzusehen“, schrieb Hamilton nach dem Votum am Donnerstagabend.