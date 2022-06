Teuerung: Druck auf Regierung zeigt Wirkung

Zurzeit wird innerkoalitionär gerangelt. Gibt es etwa einmalige oder an die Teuerung angepasste Zahlungen? Für Zweiteres plädiert die Gewerkschaft. 3000 Betriebsräte trafen sich vorgestern in Wien. Katzian: „Das Problem trifft nicht nur die Armen. Die Kosten explodieren. Wenn nicht bald etwas passiert, dann werden wir andere Maßnahmen ergreifen.“ Eine Einmalzahlung und das längerfristig wirkende 4-Milliarden-Paket seien gut und schön, doch keine nachhaltige und vor allem keine zeitgerechte Lösung. Man müsse auch die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel aussetzen. „Wenn es dann vom Kanzler heißt, das sei nicht treffsicher, dann möge man bessere Optionen anbieten. Man braucht eben hier in der Not auch Mut zur Lücke.“