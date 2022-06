Der Klimaplan der EU-Kommission stockt weiterhin

Mitgliedsstaaten am Zug

Es könnten weitere Abschwächungen folgen. Denn jetzt sind die Mitgliedsstaaten am Zug, die bisher eher als Bremser denn als Vorantreiber von Klimavorhaben galten. In zwei Wochen sollen die Regierungschefs ihre Position zum Aus des Verbrennungsmotors festlegen, Deutschland hat sich bereits dafür ausgesprochen. Einige, vor allem Christdemokraten, hoffen, in endgültigen Verhandlungen zwischen den Institutionen im Herbst noch Ausnahmen für synthetische, klimaneutrale Kraftstoffe zu erzielen.