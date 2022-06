Neuer Trainer: Admira setzt auf Berliner Mundart

. . . gestern stieg jedenfalls weißer Rauch aus der Südstadt auf, verkündete Sportdirektor Marcel Ketelaer die Verpflichtung von Roberto Pätzold als Chefcoach, ausgestattet mit einem Zweijahresvertrag. Die wie erwartet deutsche Lösung, nachdem Lafnitz-Coach Philipp Semlic abgesagt hatte. Pätzold? Hierzulande nur Insidern ein Begriff. 42 Jahre alt, Berliner, seit 2015 im Nachwuchs von Ingolstadt tätig, ehe er zu Beginn der letzten Saison die Chance als Trainer in der zweiten Bundesliga erhielt. Nach acht Partien mit nur einem Sieg und einem Remis war wieder Schluss - Ingolstadt stieg am Ende dieses Spieljahres in die Drittklassigkeit ab . . .