Admira und Herzog gehen getrennte Wege

Ziel Klassenerhalt verfehlt

Herzog war im vergangenen Sommer angetreten und wollte den Klub einerseits in der Liga halten, anderseits auch mittelfristig so weit bringen, um in der Meistergruppe mitspielen zu können. In der Hinrunde des Grunddurchganges lag man da auch noch realistisch im Rennen um einen Platz in den Top Sechs, spätestens vor der Ligateilung war dank dem vorletzten Platz allerdings klar, dass ein beinharter Abstiegskampf wartet. In der Qualigruppe führten die Admiraner fünf Runden vor Schluss dann noch die Tabelle an, ehe der Motor völlig ins Stottern geriet.