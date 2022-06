Kärntner Promisohn nach Alko-Ausraster verurteilt

„Es tut mir sehr leid, was passiert ist“, beteuert der Angeklagte, der offiziell ohne Beschäftigung ist und wohl vom Familienvermögen lebt. „Aber die letzten Monate waren sehr herausfordernd.“ An einem Apriltag, kurz vor Ostern, war es in der Villa am Wörthersee zu einer Auseinandersetzung gekommen. Der Sohn hatte - betrunken und offenbar ob der Schicksalsschläge verzweifelt - die Kontrolle verloren und bei Handgreiflichkeiten auch ein Champagnerglas nach der Mutter geworfen.