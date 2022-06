Schwerverletzt: Mann (25) schlitterte über Beton

Ein Steirer (26) lenkte gegen 17.15 Uhr einen Firmen-Lkw auf der Turracher Bundesstraße (B95) bergwärts in Richtung Turracher Höhe. Im Lkw saßen außerdem noch drei Arbeitskollegen. Ihm entgegen kamen zwei Motorradfahrer, ein 25-jähriger Klagenfurter und sein Bekannter (47). Sie waren talwärts in Richtung Ebene Reichenau unterwegs, als der 25-jährige Biker den Lkw touchierte und stürzte. Insgesamt ca. 30 Meter schlitterte der junge Mann über die Gegenfahrbahn in eine angrenzende Wiese.