Zwei Frauen auf einem E-Scooter unterwegs

Zwei Frauen waren am Dienstagabend gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs. Da sie in Schlangenlinien fuhren, hielt die Polizei die beiden Frauen an. Ein durchgeführter Alkomattest bei der 28-jährigen Lenkerin ergab einen Wert von 0,80 Promille. Dieser wurde die Weiterfahrt untersagt und sie wird für beide Delikte bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.