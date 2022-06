In diesem Bezirk werden Busverbindungen ausgebaut

Sorgen machen auf lange Sicht die Busfahrer

Ein Mangel an Busfahrern könnte allen Linien in Zukunft jedoch zum Verhängnis werden. Obwohl dieser Beruf gute Gehälter verspricht – im Schnitt verdienen Busfahrer in Kärnten rund 2300 Euro netto, fehlt es an Nachwuchskräften. „Nur zwei bis vier Interessierte machen derzeit pro Monat den Busschein. Man muss eigentlich schon von der Konkurrenz abwerben“, verrät Bacher. Außerdem gehe in den nächsten fünf Jahren eine ganze Generation an Busfahrern in Pension, warnt Wirtschaftskammer-Berufsgruppensprecher Andreas Osinger, der ein ähnliches Bild wie in anderen Branchen sieht: „Arbeitskräfte aus dem Ausland werden wohl die Lücken füllen müssen.“