Yusuf Demir: In Ruhe und ohne Rucksack zur U19

„Alle eingebunden“

Demir rückt erst am Montag in Windischgarsten ein - beim U19-Team. „Alle waren eingebunden, Schöttel, Barisic, Gregoritsch - und natürlich alles in Absprache mit dem Spieler“, erklärt Österreichs U19-Teamchef Martin Scherb den Plan. Der Wiener wollte selbst bei der U19-EM ab dem 19. Juni in der Slowakei dabei sein. „Bei uns kriegt er die Minuten, die er braucht“, so Scherb. „Ich weiß, wie ehrgeizig er ist. Er will nur Fußball spielen. Aber man hat ihm viel Druck umgehängt, den Rucksack nehmen wir ihm ab. Die Ruhe bei uns wird ihm guttun. Bei uns ist er wie jeder andere. Er hilft dem Team und umgekehrt.“