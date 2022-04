ÖFB-U19-Auswahl kennt Gegner bei der EURO 2022

Österreichs U19-Fußball-Nationalteam bekommt es bei der EM-Endrunde in der Slowakei mit England, Israel und dem Gewinner der Eliterunde-Qualifikationsgruppe 6 zu tun. Dort kämpfen zwischen 1. und 7. Juni Gastgeber Niederlande, Norwegen, Serbien und die Ukraine um das letzte Ticket für das Turnier, das am 18. Juni startet und am 1. Juli endet. Die Auslosung ging am Donnerstag in Šamorín-Čilistov über die Bühne, die ÖFB-Auswahl wurde als letztes Team in Pool B gezogen.