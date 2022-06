Raab: „Fakten nennen ist kein Rassismus“

Die Integrationsministerin nennt im „Krone“-Gespräch eine Reihe weiterer Zahlen: „Österreich hat enorme Herausforderungen seit der Flüchtlingskrise von 2015 zu bewältigen. So gab es seit damals insgesamt 250.000 Asylanträge. Und im Vorjahr waren wir in diesem Bereich an zweiter Stelle in Europa.“ Deshalb sei auch „ein konsequenter Außengrenzschutz und ein stringentes Asylsystem wichtig“.