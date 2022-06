Zivilstreife erwischte gleich fünf Drogenlenker

Kokain und Cannabis

Gegen 19.30 Uhr wurde ein Pkw in Wels Innere Stadt angehalten. Auch dieser Lenker gab zu, Cannabis konsumiert zu haben. Und auch er wurde einer klinischen Untersuchung zugeführt. Der letzte Lenker wurde gegen 22.45 Uhr in Wels Lichtenegg angehalten. Der 24-jährige Welser war sofort geständig, dass er in den letzten Stunden Kokain und Cannabis konsumiert hatte. Aufgrund seiner offensichtlichen Beeinträchtigung wurde auch er zu einer klinischen Untersuchung gebracht.

Sämtliche Fahrzeuglenker wurden für fahruntauglich erklärt und der Führerschein, soweit vorhanden, abgenommen. Alle werden angezeigt und die Weiterfahrt wurde untersagt.