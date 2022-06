Plainfeld mit Gala auf Aufstiegskurs

„Wir wollten das Endspiel unbedingt, jetzt haben wir es“, blickte Chudoba bereits auf das Liga-Finale in Henndorf. Ein erfolgreicher Ausklang wäre ein standesgemäßer Abschied von Goalgetter Nemanja Asanovic. Der Doppelpacker gegen Bad Hofgastein schlägt zukünftig (wieder) in Hallwang auf. Die Ausgangslage vor der abschließenden Runde: Hinter Leader Schwarzach - Plainfeld vermieste am Freitag die Meisterfeier des Spitzenreiters mit einem Last-Second-Freistoß zum 3:3 - rangiert das Kodzic-Kollektiv auf dem zweiten Rang, der ebenfalls für den Aufstieg in die Salzburger Liga berechtigt.