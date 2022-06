Nach Kollision mit Wohnmobil landete Pkw im Graben

Ebenfalls am Vormittag krachte es in Irdning: Gegen 10.45 Uhr wollte ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Liezen in eine Hauseinfahrt einbiegen. Zum selben Zeitpunkt lenkte ein 75-Jähriger aus dem Bezirk Liezen sein Motorrad in die entgegengesetzte Richtung. Der Pkw-Lenker setzte zum Abbiegevorgang an und dürfte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten haben können, weshalb er den Motorradlenker touchierte. Dieser kam zu Sturz. Der 75-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Rottenmann gebracht.