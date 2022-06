Pkw rast gegen Strommast und geht in Flammen auf

Horrorunfall am Morgen des Pfingstmontags! Auf der Schweizer Autobahn A1 kam unweit der Grenze zwischen den Schweizer Kantonen Thurgau und St. Gallen ein Kleinwagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, raste gegen einen Strommast und ging in Flammen auf. Eine Leiche konnte geborgen werden, ob sich weitere Personen in dem Unfallfahrzeug befunden haben, ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen.