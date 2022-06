Frau stürzte im Kleinwalsertal 200 Meter ab

Die Frau aus Heidelberg startete am Samstagmorgen eine Begehung des Mindelheimer Klettersteiges (Gemeindegebiet Mittelberg). Während der Tour dürfte sie plötzlich ausgerutscht sein, anschließend stürzte die 28-Jährige 200 Meter über einen steilen und felsigen Hang ab. Wanderer in der Nähe beobachteten den Unfall und gaben umgehend einen Notruf ab. Obwohl die Rettungskräfte bereits Minuten später am Unglücksort eintrafen, kam jede Hilfe zu spät - der Notarzt konnte nur noch den Tod der Urlauberin feststellen. Ihr Leichnam wurde von der Crew des Polizeihubschraubers „Libelle“ geborgen und ins Tal geflogen.