Alko-Lenker hatte Kind (3) als Beifahrer

Auch in Hallein hielten Polizisten am Freitagabend einen Lenker an, der in Schlangenlinien unterwegs war. Rund 1,8 Promille hatte der Tennengauer (43) intus. Ihm wurde der Führerschein genauso abgenommen, wie drei weiteren Lenkern, die in der Nacht zum Samstag in Hof bei Salzburg kontrolliert wurden.