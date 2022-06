Illegale in Lkw sorgten für brenzlige Situation

Der Verdacht sollte sich wenig später erhärten. „Die Beamten wussten nicht, was sie beim Öffnen der Tür erwartet, ob sie möglicherweise angegriffen werden. In so einer Situation wird zum Selbstschutz die Waffe vorgehalten“, erklärt der Kitzbüheler Bezirkspolizeikommandant Martin Reisenzein das Vorgehen. Die Lage war dann aber rasch geklärt. Drei Afghanen hatten sich auf der Ladefläche verschanzt und ließen sich in der Folge ohne Umschweife in Gewahrsam nehmen.