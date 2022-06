Moskau: „Hetze und Diskriminierung“ in Österreich

Das russische Außenministerium beklagt sich über „Hetze und Diskriminierung“ gegen alles, „was mit Russland assoziiert wird“ - auch die Situation in Österreich wird in einem aktuellen Bericht des Außenamts angeprangert. So wird beispielsweise verurteilt, dass in heimischen Schulen die „Ereignisse in der Ukraine“ einseitig vermittelt werde.