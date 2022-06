„Amerikaner sollen sich im Krieg einbremsen“

NATO-Beitritt Finnland und Schweden: „Dümmer kann es nicht laufen“

Dass durch den Krieg nun auch Finnland und Schweden der NATO beitreten, sei für den russischen Präsidenten Wladimir Putin besonders bitter: „Er wollte weniger NATO an der Grenze und er bekommt jetzt mehr NATO an der Grenze. Dümmer kann es nicht laufen!“, sagt Seinitz. Sein Fazit: „Putin mag zwar irgendwann der Gewinner in der Ukraine sein, er ist aber der große strategische Verlierer in Europa“.