Lilibet trifft an erstem Geburtstag royale Uroma

Kein Auftritt für die Sussexes am Balkon des Palasts

Zwar gibt es Konventionen, an die sich die Queen hält, zumal sie in diesen Fragen als konservativ gilt. So machte der Palast wiederholt deutlich, dass für Harry, Meghan und Co. beim Höhepunkt der Feiern - dem Auftritt der Royal Family auf dem Balkon des Buckingham-Palasts - kein Platz sei. Dort waren nur „Working Royals“ erwünscht, also solche Mitglieder, die im Namen des Palasts Auftritte wahrnehmen. Dies aber haben Meghan und Harry mit ihrem Umzug in die USA aufgegeben. Sie wollen möglichst wie normale Menschen leben und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Wobei Kritiker darauf hinweisen, dass das Paar seinen Namen durchaus bewusst einsetze.