Queen machte Harry und Meghan Friedensangebot

Zwei Jahre lang musste die „Trooping The Colour“-Parade, die alljährlich zu Ehren der Queen im Juni abgehalten wird, im kleinen Kreis auf Schloss Windsor stattfinden. Weil die britische Monarchin in diesem Jahr jedoch auch ihr 70-jähriges Thronjubiläum feierte, gibt es in diesem Juni nicht nur eine große Parade in London, sondern soll gleich vier Tage lang gefeiert werden. Lange wurde spekuliert, ob auch Prinz Harry und Herzogin Meghan zu diesem Anlass nach London reisen werden.