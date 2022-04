Queen bekam überraschend Besuch von Meghan & Harry

Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan haben überraschend Königin Elizabeth II. auf Schloss Windsor besucht. Das Paar sei erstmals nach dem „Megxit“ vor rund zwei Jahren gemeinsam bei Harrys Oma zu Gast gewesen, teilte eine Sprecherin des Paares am Donnerstagabend mit. Die beiden hätten auf dem Weg zu den „Invictus Games“ in Den Haag einen Stopp in Harrys Heimat eingelegt.