Brandstiftung in Spittal: Mann wurde festgenommen

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren: Nach dem Feuer in einem ehemaligen Fitnessstudio in Spittal an der Drau lag der Verdacht auf Brandstiftung nahe - denn nach erfolgreicher Löschung wurden verdächtige Gegenstände vorgefunden. Am Freitag gab es bereits eine Festnahme: Ein Mann gilt als verdächtig, die Beamten wollen ihn noch vor dem Wochenende einvernehmen.