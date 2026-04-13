Wiener Elektronikhändler schlittert in Insolvenz

Das Unternehmen war international tätig und vertrieb Marken-Fernseher in Europa und darüber hinaus. Dafür arbeitete die Firma mit einem Produktionspartner in China zusammen und betrieb mehrere Vertriebstöchter – etwa in Spanien und Portugal, Frankreich und den Benelux-Staaten, Italien und Malta sowie im Nahen Osten, in Afrika und Asien.