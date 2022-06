Long Covid: So soll Behandlung erleichtert werden

„Überforderung bei Ärzten verhindern“

Diese Symptome sind aber mehrdeutig, können also auch andere Ursachen haben. So kann Müdigkeit etwa ein Zeichen von Diabetes sein, führte Rabady ein Beispiel an. Die Symptome sollen daher sorgfältig beim Hausarzt abgeklärt werden. Weil Long Covid noch immer ein schlecht erforschtes Phänomen ist, soll das vom Gesundheitsministerium geförderte Tool helfen. Es soll „Überforderung im hausärztlichen Bereich verhindern“, so Johannes Steinhart, designierter Ärztekammer-Präsident. Die Website richtet sich in erster Linie an die behandelnden Ärzte, stellt aber auch zusätzliche Informationen, etwa zu Arbeitsrecht, gebündelt zur Verfügung. Das soll auch Unternehmern zugutekommen.