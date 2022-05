Long Covid: „Mein Leben ist auf Sparflamme“

Die in Wien lebende Steirerin befindet sich gerade am Ende ihrer Reha. Atemübungen, Krafttraining, Ergometer und psychologische Betreuung stehen dort am Plan. „Es ist sehr wichtig, das zu machen. Alleine ist man sofort frustriert oder übernimmt sich. Unter medizinischer Betreuung kontinuierlich etwas zu machen, hilft.“ Vor ein paar Wochen erwischte sie Covid ein drittes Mal. Viele Beschwerden wurden wieder stärker.