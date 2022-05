Impfung reduziert Risiko für Long Covid nur um 15%

Virusreste für Symptome verantwortlich?

Fast 15 Prozent der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, leiden oft Monate an - teilweise schweren - Folgen der Krankheit. An Müdigkeit, Gedächtnisstörungen, Atemnot und Depressionen. Long-Covid-Symptome hängen ganz offenbar mit dem Vorhandensein von Virusbestandteilen zusammen. Zu diesem Schluss kommt eine klinische Studie an Patienten mit chronischen Darmerkrankungen unter Federführung von Herbert Tilg, dem Direktor für Innere Medizin I an der Innsbrucker Uni-Klinik.