Hier droht im Sommer viel Öffi-Ärger in Wien

U2-Sperre Teil 2: Im Bereich der Station Hausfeldstraße wird schon kräftig an der Stadtstraße gewerkt. Die U2 kann daher von 1. Juli bis 4. September nur zwischen Schottentor und Aspernstraße fahren.

20.000 Menschen in der Seestadt werden dann ohne U-Bahn-Anbindung sein. Als Ersatz ist die Buslinie U2E unterwegs. Die Linie 84A, die zwischen Aspernstraße über die Seestadt nach Aspern Nord verläuft, soll mit Gelenkbussen verstärkt werden.

Pfingsten: Schon am kommenden Pfingstwochenende wird es kurzfristige Einschränkungen geben. Die Gleisanlagen der U1 am Reumannplatz werden erneuert und die U4 bekommt eine doppelte Wendeanlage in Hütteldorf.