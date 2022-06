„Vorarlberger Inseratenaffäre stinkt gewaltig“

Die ÖVP wäre nun gehörig in der Defensive - und die SPÖ im Aufwind, dessen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner nun reale Chancen hat, Kanzlerin zu werden. „Wer hätte das vor einiger Zeit gedacht“, so Herrmann, der auch zur jüngst von der Kronen Zeitung losgetretenen Pressefreiheitsdebatte Stellung bezieht: „Wir wehren uns“, so der Chefredakteur, man werde sich nicht diktieren lassen, wer Interviews zu führen habe oder was gefragt wird.