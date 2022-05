Kogler für U-Ausschuss zu Ländle-Inseratenaffäre

Ein „wichtiger Unterschied“ zwischen Kanzler Karl Nehammer und seinem Vorgänger Sebastian Kurz (beide ÖVP) sei, dass Nehammer nicht von roten Netzwerken in der Justiz spreche, findet Kogler. Kritik adressierte er in diesem Zusammenhang an den türkisen Fraktionsführer im U-Ausschuss: „Beim ÖVP-Mandatar Andreas Hanger ist nicht immer ganz klar, was er zum Frühstück einnimmt, aber grundsätzlich reitet die ÖVP weniger Attacken.“